Kandıra Akçaova Mahallesi Küme Evlerinde ikamet eden PTT emeklisi Rıdvan Keskin( 62) tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Rıdvan Keskin’in cenazesi Akçaova Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığı’nda toprağa verildi.