Körfez Çamlıtepe Mahallesi Çalışkan Sokakta ikamet eden Remzi Çıldız(87) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Orman İşletmesinden emekli ve 5 çocuk babası olan Remzi Çıldız’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hayırsevenler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.