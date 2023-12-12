Körfez Hacıosman Mahallesi Güvenir Sokakta ikamet eden Saffet Maden(67) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Körfez Belediyesi temizlik işlerinden emekli ve 3 çocuk babası olan Saffet Maden’in cenazesi öğlen namazına müteakip Bağdat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.