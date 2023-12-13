Mehmet Şefik Babat
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Osman Gazi Caddesinde ikamet eden emekli çiftçi, 8 çocuk babası Mehmet Şefik Babat(64)akciğer ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yavuz Selim Camiinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.