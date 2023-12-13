Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Osman Gazi Caddesinde ikamet eden emekli çiftçi, 8 çocuk babası Mehmet Şefik Babat(64)akciğer ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yavuz Selim Camiinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.