İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Koşar Sokak Yuvam Akarca evlerinde ikamet eden Karabük Demir Çelik Fabrikası’ndan emekli merhum İbrahim Kayhanlı’nın eşi Neşe Kayhanlı (77) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Neşe Kayhanlı’nın cenazesi Akarca Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.