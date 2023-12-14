Kandıra Hacışeyh Mahallesi Hacışeyh Küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Şevket Dursun’un eşi Kadriye Dursun (73) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kadriye Dursun’un cenazesi Horaşlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacışeyh Köyü Mezarlığında toprağa verildi.