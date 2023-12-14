Gölcük Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden emekli merhum Mustafa Cop’un eşi Fatma Cop (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Cop’un cenazesi Erbaş Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.