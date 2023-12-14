İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bahadır Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Mithat Özkaptan (80) akciğerinde pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mithat Özkaptan’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.