Kandıra Deliveli Mahallesi Merkez Mevkiinde ikamet eden Nezir Budak(81) yüksek tansiyon sebebiyle vefat etti. İnşaat emeklisi ve 3 çocuk babası olan Nezir Budak’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Deliveli Caminde kılınan cenaze namazının ardından Develi Mezarlığında toprağa verildi