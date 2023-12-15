Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 521. Sokakta ikamet eden Bahri Kaya(88) alzheimer sebebiyle vefat etti. Çiftçi ve 6 çocuk babası olan Bahri Kaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Hicret Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığında toprağa verildi.