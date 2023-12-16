Körfez Güney Mahallesi Alibey Sokakta ikamet eden İşçi emeklisi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize ekiplerinde görev yapan Süleyman Ünlütürk, Körfez Belediyesi Makine İkmal Bakım ve onarım Müdürlüğünde çalışan Ali Ünlütürk ile birlikte 3 çocuk babası Mustafa Ünlütürk(74)vefat etti. Cenazesi öğle namazında İgsaş Camiinden alınarak Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.