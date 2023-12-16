Mustafa Ünlütürk
Körfez Güney Mahallesi Alibey Sokakta ikamet eden İşçi emeklisi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize ekiplerinde görev yapan Süleyman Ünlütürk, Körfez Belediyesi Makine İkmal Bakım ve onarım Müdürlüğünde çalışan Ali Ünlütürk ile birlikte 3 çocuk babası Mustafa Ünlütürk(74)vefat etti. Cenazesi öğle namazında İgsaş Camiinden alınarak Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.