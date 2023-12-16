İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokakta ikamet eden Goodyeardan emekli, Seka Kağıtspor Kulübü ve eski milli boksörlerinden 3 çocuk babası Fahri Dönmezer(79)karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Şirintepe Orhan Gazi Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.