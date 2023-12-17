İzmit Kadıköye Mahallesi Aktürk Sokak’ta ikamet eden Kartonsan emeklisi İsmail Soydan (62) kalp yetmezliği sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası İsmail Soydan’ın cenazesi Merkez Yeşil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.