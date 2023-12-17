İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Kordsa Emeklisi Sebahattin Kurt (60) beyin tümörü sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Sebahattin Kurt’un cenazesi Akmeşe Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığı’nda toprağa verildi