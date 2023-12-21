Başiskele Cami Düzü Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Karaca (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Karaca’nın cenazesi Gültepe Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cami Düzü Mezarlığında toprağa verildi.