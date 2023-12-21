İzmit Topçular Mahallesi Mahbahar Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İbrahim Ardoğlu'nun eşi Fatma Ardoğlu (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Ardoğlu’nun cenazesi Topçular Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.