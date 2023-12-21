İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi adresinde ikamet eden Hayrettin Gülmez (53) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hayrettin Gülmez’in cenazesi Karadenizliler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.