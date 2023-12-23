Ruziye Can
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokakta ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum İsmail Can’ın eşi, 5 çocuk annesi Ruziye Can(81)yaşlılığa bağlı felç nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yeşilkent Ulu Camiinden alınarak Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.