Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Yunus Hanoğlu(67) geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti. Çiftçi ve 5 çocuk babası olan Yunus Hanoğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Eskipetrol Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey mezarlığında toprağa verildi.