Gebze Köşklü Çeşme 527 Sokak’ta ikamet eden Hüseyin Çalış(70) siroz sebebiyle vefat etti. SSK Emeklisi ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Çalış’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Ebubekir Sıddık Cami kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.