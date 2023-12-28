İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta ikamet eden Burhan Cahit Alkan (90) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Sümerbank emeklisi ve 2 çocuk babası olan Cahit Alkan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Yahya Kaptan Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.