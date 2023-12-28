Kandıra Orhan Mahallesi Erenler Sokak’ta ikamet eden Halis Özer(65) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Manavlık yapan ve 1 çocuk babası olan Halis Özer’in cenazesi ikindi namazına müteakip Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlığında toprağa verildi.