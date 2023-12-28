İzmit Bekirdere Mahallesi Sezer Sokak’ta ikamet eden Recep Akcan(59) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. Engelli ve 1 çocuk babası olan Recep Akcan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan Tavşantepe Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.