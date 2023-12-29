Ahmet Abanoz
İzmit Yenidoğan Mahallesi Harun Sert Sokakta ikamet eden DMO’dan emekli, 2 çocuk babası Ahmet Abanoz(67)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Yenidoğan Mahallesi Harun Sert Sokakta ikamet eden DMO’dan emekli, 2 çocuk babası Ahmet Abanoz(67)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.