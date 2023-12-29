Hacı Mehmet Mencik
İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokakta ikamet eden Rifli Rulo ayakkabı fabrikasından emekli, 3 çocuk babası Hacı Mehmet Mencik(94) Yenidoğan Ergün Mencik’in dedesi olan Mehmet Mencik, öğle namazında Serdar Köprübaşı Camiinden alınarak Ağa Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.