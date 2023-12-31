İzmit Erenler Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Türkkan (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Türkkan’ın cenazesi Akçakoca Evleri Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.