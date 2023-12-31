İzmit Şahinler Mahallesi Tongurlu mevkii küme evlerinde ikamet eden Kartonsan emeklisi Kemal Ergin (66) beyninde pıhtı atması sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kemal Ergin’in cenazesi Tongurlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.