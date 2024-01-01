İzmit Karadenizliler Mahallesi Sümerler Sokak’ta ikamet eden Enver Öztürk(63) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. İnşaat ustası ve 4 çocuk babası olan Enver Öztürk’ün cenazesi öğlen namazına müteakip Köseler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Köseler Mezarlığında toprağa verildi.