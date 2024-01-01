Körfez Yavuz Sultan Mahallesi Erikler Sokak’ta ikamet eden Kenan Dengiz(73) demans hastalığı sebebiyle vefat etti. PTT’den memur emeklisi ve 3 çocuk babası olan Kenan Dengiz’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yavuz Selim Camiinde kılınan cenaze namazın ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi