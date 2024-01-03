Ersen Baysal
Derince Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Sarıkamış Belediyesi’nden emekli Ersen Baysal(80) kalp krizi sonucu vefat etti. 1 çocuk babası Ersen Baysal’ın cenazesi Derince İmam-ı Azam Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.