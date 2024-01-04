İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden terzi Gülbiye Tunalı (92) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bekar ve ev hanımı olan Gülbiye Tunalı’nın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.