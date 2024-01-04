Halil İbrahim Doğan
Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Karakaş Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesi’nden emekli Halil İbrahim Doğan (78) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli olan Halil İbrahim Doğan’ın cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.