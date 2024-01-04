Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Karakaş Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesi’nden emekli Halil İbrahim Doğan (78) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli olan Halil İbrahim Doğan’ın cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.