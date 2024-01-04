İzmit Kadıköy Mahallesi Bahri Çakır Sokak adresinde ikamet eden Türk Kablo Fabrikası’ndan emekli Hüseyin Kovancıklı (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Kovancıklı’nın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.