İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden merhum otobüs şoförü Hakkı Taylan’ın eşi Hadiye Taylan (83) yaşlılık nedeniyle dolayı vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hadiye Taylan’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.