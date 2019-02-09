İzmit Gültepe Mahallesi Gülcan Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Mehmet Ayer’in eşi Zakire Ayer (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zakire Ayer’in cenazesi Gültepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından Kent Mezarlığında toprağa verildi.