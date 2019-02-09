Zakire Ayer
İzmit Gültepe Mahallesi Gülcan Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Mehmet Ayer’in eşi Zakire Ayer (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zakire Ayer’in cenazesi Gültepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz