İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi Pınar Apartmanı adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Levent Biyenç (75) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Bekar olan Levent Biyenç’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.