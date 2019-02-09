Fatma Karadağ
İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Faik Karadağ’ın eşi Fatma Karadağ (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Karadağ’ın cenazesi Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz