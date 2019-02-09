İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Faik Karadağ’ın eşi Fatma Karadağ (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Karadağ’ın cenazesi Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.