İzmit Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta ikamet eden İsmet Ünal(78) mide kanaması sebebiyle vefat etti. Merkez Bankası emeklisi ve 2 çocuk babası olan İsmet Ünal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yeni Mahalle Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.