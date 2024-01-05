Derince İbni Sina Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi’inde ikamet eden Asiye Yazıcı(85) akciğer kanserine yenildi. İşçi emeklisi Mahmut Yazıcı’nın eşi ve 6 çocuk annesi olan Asiye Yazıcı’nın cenazesi Muratevler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.