Ali Sadıç
Kartepe Avluburun Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden emekli halk otobüsü şoförü Ali Sadıç (74) mesane kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Sadıç’ın cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.