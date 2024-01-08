Kartepe Avluburun Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden emekli halk otobüsü şoförü Ali Sadıç (74) mesane kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Sadıç’ın cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.