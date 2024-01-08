İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kalaycı Caddesi adresinde ikamet eden İzmit İmam Hatip Lisesi’nden emekli öğretmen Mustafa Akturan’ın eşi, İZMEK öğretmenlerinden Cemile Cevher Akturan (54) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. 3 çocuk annesi olan Cemile Cevher Akturan’ın cenazesi Mesudiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.