Cemile Cevher Akturan
İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kalaycı Caddesi adresinde ikamet eden İzmit İmam Hatip Lisesi’nden emekli öğretmen Mustafa Akturan’ın eşi, İZMEK öğretmenlerinden Cemile Cevher Akturan (54) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. 3 çocuk annesi olan Cemile Cevher Akturan’ın cenazesi Mesudiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.