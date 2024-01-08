Kartepe Çepni Mahallesi Çepni Caddesi adresinde ikamet eden Fürsan Fabrikası’ndan emekli Ömer Göl’ün eşi Asiye Göl (68) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Asiye Göl’ün cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.