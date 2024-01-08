İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Işılay Sokak adresinde ikamet eden TEKEL’den emekli İsmet Boran (77) zatürre nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmet Boran’ın cenazesi Yuvam Secde Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.