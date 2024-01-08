İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Hanlı Sokak adresinde ikamet eden kaynak mühendisi Mustafa Baydoğan (58) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Baydoğan’ın cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.