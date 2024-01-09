Derince İbni Sina Mahallesi Mesut Sokak’ta ikamet eden Mahmut Bilgin(75) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Demir doğrama atölyesinden emekli ve 3 çocuk babası olan Mahmut Bilgin’in cenazesi öğlen namazına müteakip İmam-ı Azam Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.