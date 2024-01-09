İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda ikamet eden Numan Kılavuz(85) karaciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Bulvar oto yıkamanın işletmecisi ve 5 çocuk babası olan Burhan Kılavuz’un cenazesi öğlen namazına müteakip Bulvar Yeşil Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.