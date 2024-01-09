İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Gürsu Sokak’ta ikamet eden Memnune Kadayıf(80) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Emekli otobüs şoförü Ali Kadayıf’ın eşi ve 2 çocuk annesi Memnune Kadayıf’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Üçtepeler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kabaoğlu Mezarlığında toprağa verildi.