İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocaçeşme Caddesinde ikamet eden, kentte geniş kesim tarafından tanınan ve Seka 1. Hukuk Müşavirliğinden emekli, Kocaeli Barosu üyesi, 2 çocuk babası Av. Hüseyin Güzel(78),vefat etti. Av. Güzel’in vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü. Hüseyin Güzel bugün, Gündoğdu Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.