İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Fuar Müdürlüğü’nden emekli Ayhan Akman (58) pankreas kanserine bağlı organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Akman’ın cenazesi Tavşantepe Bağdat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hakaniye Mezarlığında toprağa verildi.