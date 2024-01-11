Kandıra Hediyeli Mahallesi Kaypalı mevkisinde ikamet eden çiftçi merhum Şerih Ali Dağtekin’in eşi Emine Dağtekin (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı 4 çocuk annesi olan Emine Dağtekin’in cenazesi Hediyeli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hediyeli Mezarlığında toprağa verildi.